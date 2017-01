Lasteaia kohatasu tõusis Tallinnas 57 eurole

Tallinna lasteaedades tõusis alates 1. jaanuarist kohatasu 57,34 eurole. Lisandub ka toiduraha, mis tõstab lasteaia arve lapsevanematele ligi sajale eurole.

Lasteaedade kohatasu on seotud alampalgaga, maksimaalselt võib see olla kuni 20 protsenti palga alammäärast. Alates selle aasta esimesest päevast on alampalk 470 eurot. Eelmisel aastal oli see 430 ja üle-eelmisel aastal 390 eurot.

Tallinnas oli 2015. aastal lasteaia kohatasu 10,6 protsenti, eelmisest aastast on see aga 12,2 protsenti alampalgast, nii et möödunud aastal tõusis kohatasu 52,46 eurole. Kuna tõusnud on ka alampalk, siis on lasteaia kohatasu Tallinnas viimasel paaril aastal tõusnud üsna järsult: kui 2015. aastal tuli lapsevanematel maksta 41,34, siis nüüdsest tuleb tasuda 57,34 eurot. Sellele lisandub söögiraha. Kui see on lasteaias 1,90 eurot päevas, siis tuleb iga päev kohal käiva lapse eest jaanuaris tasuda üle 99 euro.

Tartu linnas on kohatasu 15 protsenti alampalgast. Kahe aasta eest oli Tartus lasteaia kohatasu 58 eurot ja eelmisel aastal tõusis see 64,50 eurole. Seoses alampalga tõusuga peaks lasteaia kohatasu Tartus tänavu tõusma justkui 70,5 eurole, kuid linn otsustas suvel, et kohatasu tänavu ei tõuse.

Nimelt pani linna paika, et kohatasu jääb 2017. aastal 2016. aasta tasemele ehk lapsevanema kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta on 15 protsenti eelmise aasta alampalgast. See tähendab, et 70,5 eurole tõuseb Tartus lasteaia kohatasu järgmisel aastal. Peale selle otsustas linn, et pere teine laps peab maksma vaid pool kohatasust.

Pere kolmandale lapsele oli Tartus juba varem lasteaiakoht tasuta ja on seda ka nüüd. Sama otsuse võttis Tallinna linn vastu 2015. aastal, nii et nüüd on ka Tallinnas pere kolmas laps lasteaia kohatasust vabastatud. Seda aga vaid seni, kuni kõik kolm last lasteaias käivad. Kui üks läheb kooli, tuleb ka kolmanda lapse eest kohatasu maksta.