Laste turvakeskuse juht: lapsed alustavad meelemürkide tarbimist aina varem, noorim meieni jõudnud laps oli 8-aastane

"Õpetatakse erinevaid käitumisreegleid, nõustatakse psühholoogiliselt, loomulikult sisustatakse laste vaba aega, et nad ei tegeleks selliste asjadega, millest teie täpselt praegu räägite," jätkas ta.

Ta rõhutas, et noortele pole tegemist vanglaga, sest laps on suunatud sinna ennekõike abi saama. "Anname lapsele juhiseid, kuidas eksisteerida maailmas normaalselt, käia koolis ja tegelda asjadega, millega üks teismeline peaks tegema, selle asemel, et käia kampades. Koostöö peredega on väga oluline, et meie mõistes normaalsest perekeskkonnast pärit noor inimene ei lähe kedagi peksma ega röövima, uimasteid tarbima. Sageli on selle lapse minevikus traumad, vägivald, pinged. Laps, kes on näinud kodus vägivalda, on suurema tõenäosusega ka ise vägivaldsem," kirjeldas Siig lapse profiili, kes programmi jõuab.

"Keskmine laps, kes programmi jõuab, on 13-aastane, kuid see vanusevahemik ei ole kivisse raiutud Paraku see iga, millal lapsed hakkavad meelemürkidega eksperimenteerima läheb aina madalamale, meil oli siin mõni aasta tagasi8-aastane poiss, kes oli juba suitsetanud ja alkoholi tarvitanud, aga ka kanepit teinud," kirjeldas mees.

"Ühe programmi jooksul jõuab meie juurde 48 noort, pooled tüdrukud ja pooled poisid. ma saan öelda, et me saame piisavalt abivajavaid noori enda juurde võtta, kuigi meil on olukordi, kus noored ei mahu meie teenusele ja jäävad järgmist aastat ootama. Siinkohal on võluvits varajane märkamine. Kui lapse kriminaalne areng on toimunud juba pikka aega, siis selle tulekahju kustutamine hiljem on kindlasti keeruline," sõnas Siig.

Keron ise tunnistas ajakirjanikule, et tegemist on suvise probleemiga, öeldes, et kooli ajal on ka tema meelest peksmist vähem. Seda nentis ka turvakodu juht, tuues põhjusteks asjaolud, et kinni on koolid, huviringid. "Sageli on igavus üheks ajendiks, mis neid sellistele tegevustele suunab, laps on rohkem kodust väljas ja lastevanematel pole täpset infot, millega nende järeltulija seal linnatänavatel tegeleb," nentis turvakodu juht.

Mees nentis, et pätid ja noortekambad on alati olemas olnud, kuid sotsiaalmeedia toob selliseid probleeme enam esile. "Internet on ju täis igasugust kraami, nagu kõnealuses juhtumis välja tuli, posistavad ju noored ise neid asju," lõpetas Siig.