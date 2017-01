Laste kainestusmaja puutub igal aastal kokku järjest nooremate klientidega

Tallinnas Nõmme tee laste turvakeskuses on terve osakond valmis majutama joobes alaealisi. Selle juhi Vitali sõnul kõlab see küll uskumatult, aga sellist teenust on vaja.

"Meie juurde tuuakse noored, kelle vanematega pole politsei ühendust saanud või kellele vanemad ei saa mingil põhjusel järele tulla või ei soovi seda teha," selgitab Vitali.

"Osa lapsi tuuakse siia oma kodust, kus nad on koos vanematega alkoholi joonud," seletab Vitali, et sellised juhtumid on ütlasi ka kõige kurvemad.

Politseistatistika näitab, et iga neljas 11aastane laps on õlut mekkinud ning on ka juhtumeid, kus 14-aastase lapse jaoks on pohmakapeavalu nii tavaline asi, et seda tuntakse juba üle päeva ja ollakse sellega harjunud.

Loe täispikka lugu Õhtulehest.