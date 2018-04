Laste ja perede programmid saavad riikliku püsirahastuse

Tänu õpitule oskavad vanemad vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel. Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus.

Programmi on rakendatud ligikaudu 30 riigis ning tegemist on rahvusvahelise koolituse süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides.

Tervise Arengu Instituut viib läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolieelset põhiprogrammi ja jätkuprogrammi. Koolitusi korraldatakse eesti ja vene keeles koostöös kohalike omavalitsustega.

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine programm, mille kohta on ka Eestis tõendatud, et see vähendab lapse käitumisprobleeme soodustavaid riske enam kui poole võrra.

MDFT programm on suunatud 11-18-aastastele tõsiste probleemidega ja mitmekülgse abivajadusega lastele ja noortele ning nende peredele. Teraapias on neli erinevat rõhuasetust: laps/nooruk, vanem, pere ja pereväline keskkond.

Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt. Programm aitab peres esile tuua püsivamaid muutusi, läbi mille on võimalik panna alus ka noorte käitumise muutumisele ning suunata neid probleemidest eemale.

MDFT programmi suunatakse noored kohtu, prokuröri, kriminaalhooldaja, politsei või kuni 14. aastaste laste puhul kohaliku omavalitsuse poolt.

Taustainfo

* Tänavust riigi eelarvestrateegiat ehk RESi tehes lähtutakse valitsuse suurtest eesmärkidest: edendada jätkusuutlikku majanduskasvu, suurendada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust.

* Eelarvestrateegia eesmärk on planeerida tegevusi ja raha pikemaajaliselt, pidades silmas valitsuse prioriteete, tulevikuprognoose ja üleilmseid trende.

* Eelarvestrateegia seob kokku valitsuse suuremad eesmärgid, ministeeriumide plaanid ja tegevused ning nende rahastamise järgmiseks neljaks aastaks.

* Eelarvestrateegia koostatakse igal kevadel. Valitsus kinnitab selle hiljemalt aprilli lõpul ning riigikogu korraliste valimiste aastal ehk ka 2019. aastal hiljemalt mai lõpul.

* Sügisel menetlevad valitsus ja Riigikogu järgmise aasta riigieelarvet, siis selguvad järgmise aasta konkreetsed kulud ja tulud, sealhulgas näiteks eri valdkondade lõplik palgafond.