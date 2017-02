Lasnamäele ehitatakse mitmesaja miljoni euro eest Tallinna Haigla

Tallinna Haigla projektijuhina asub tänasest tööle endine PERH-i radioloogia kliiniku juhataja Sven Kruup. 110 000 m2 suuruse haigla projekteerimiseks kulub 30 miljonit ning ehitamiseks paarsada miljonit eurot.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil rääkis aselinnapea Merike Martinson, et haigla arengukava hankega püütakse ühele poole jõuda sügiseks.

"Kõigepealt kuulutame välja hanke ning seejärel töötame välja lähteülesanded. Aasta lõpus ka piirjooned ja eskiisi, kuidas edasi minna," rääkis Martinson.

Abilinnapea sõnul kulub haigla projekteerimiseks 20-30 miljonit eurot ning ehituseks paarsada miljonit. "Väga kallis on ka sisustus. See kõik kokku on väga suur projekt, aga oleme optimistlikud. Funktsionaalse arengukava hange kõigepealt," sõnas Martinson ning lisas, et muuhulgas loodetakse finantse leida ka Euroopa struktuurfondidest.

Sven Kruup lisas, et hoone pindala on umbes 110 000 m2.

2001. aastast kuni möödunud aastani oli Sven Kruup Põhja-Tallinna regionaalhaigla juhatuse liige, ta oli ka haigla arendusprojektide eestvedaja. Kruup on töötanud ka sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhatajana, Mustamäe haigla radioloogia kliiniku juhatajana ning Mustamäe haigla neuroloogina.

Projektijuhi ülesanneteks on Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava teise etapi ja eskiisprojekti koostamine ning projekteerimise hanke ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös erinevate linnavalitsuse ametite, keskhaiglate juhtide ja erialaspetsialistidega. Samuti osaleb projektijuht haigla rajamise finantseerimisplaani ja -skeemi koostamisel ning Narva mnt 129 ja 129b detailplaneeringu koostamisel.

2015. aasta novembris kirjutas Delfi, et Tallinna Linnavolikogu võttis istungil vastu otsuse eelnõu, mis kohustab linnavalitsust 2016. aasta teise kvartali jooksul linnavolikogule esitama Tallinna haigla rajamise kava ning korraldama Tallinna haigla detailplaneeringu algatamise aadressil Narva mnt 129.

"Otsuse seletuskirja kohaselt ühinevad praegused linna keskhaiglad uueks, Tallinna haiglaks. Uue haigla eesmärgiks on luua uus kvaliteet arstiabi osutamisel ja kättesaadavuse parandamisel nii Tallinnas kui ka kogu Põhja-Eestis. Haigla ravivoodite arv peaks ulatuma 700 voodikohani, oluliselt suurenevad päevaravi võimalused ning arvestatakse kiirelt areneva taastusravi vajadusi," teatas toonane linnavolikogu avalike suhete nõunik Taavi Pukk.