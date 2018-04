Lasnamäe Pae pargi jooks toetab Lastefondi

Algas registreerimine 23. mail toimuvale Lasnamäe Pae pargi III rahvajooksule. Võistlus on tasuta, kuid osaleja saab võimaluse toetada SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi.

Tänavu saavad esimesed 300 lõpetajat Pae pargi III rahvajooksu erikujulise EV100 sümboolikaga osaleja medali.

„Võistlus on kõigile tasuta, kuid osalejatel on võimalus kohapeal toetada SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi.

Annetused suunatakse arendavaid teraapiaid vajavatele raskelt haigetele lastele häirunud funktsioonide parandamiseks ja igapäevase toimetuleku hõlbustamiseks,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Ta märkis, et on abi saanud paljud Tallinna ja ka Lasnamäe lapsed, nüüd on lasnamäelastel ja teistel osavõtjatel võimalus anda oma panus ühiskonna nõrgemate toetuseks.

Jooks toimub Pae pargi radadel, mis kulgevad nii kergliiklusteedel kui ka pehmel pinnasel.

Põhijooksu start antakse kell 18.30 Lasnamäe linnaosa valitsuse taga (Pallasti 54). Põhijooksu distants on 4,8 km, mida joostakse kaks korda 2,4 km ringil. Iga vanuseklassi kolme paremat meest ja naist premeeritakse esemelise auhinnaga.

Kuni 10-aastastel lastel tuleb joosta 300 meetrit, lastejooks on ajavõtuta ning algab kell 17.30. Kõiki lapsi ootab finišis üllatus.

Rahvajooks toimub koostöös Sparta Spordiseltsi ja MTÜ Staminaga SK-ga.

Registreerimine