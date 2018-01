Lasnamäe linnaosavanem tahab, et valitsus hakkaks oma ajalehte välja andma

Munitsipaalpropaganda üle peetavasse diskussiooni on sekkunud ka Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva, kes tegi ajalehes Stolitsa ettepaneku, et valitsus võiks oma info jagamiseks luua oma ajalehe.

Jufereva kirjeldas, kuidas ajakirjandus kritiseerib valitsuse maksureformi, kuigi see jätab enamikule inimestest rohkem raha kätte. Jufereva kirjutas, kuidas kolmelapselise pere lapsetoetus tõsteti 500 euroni, tõstetakse koolides ja lasteaedades töötavate pedagoogide palka ja tehti veel palju muudki.

"Just seetõttu olen veendunud, et igakuine infoleht iga Eesti elaniku postkastis, kus valitsus räägiks oma äratehtud tööst ja tulevikuplaanidest, oleks igati õige. Muide, selle ülesande võiksid võtta endale ka ajakirjanikud," kirjutas Jufereva.

Leht võiks tema hinnangul olla kahes keeles, tasuta ja peaks kirjeldama, kuidas juba tehtud ja plaanis olevad muudatused mõjutavad igat inimest ja ühiskonda tervikuna.

Keskkonnaminister Siim Kiisler (IRL) juba kritiseeris Jufereva mõtet. "Selline jube propagandatoode nagu Stolitsa on tulnud välja veelgi jubedama ideega - toota samasugust jõledust riigi tasemel. Midagi nii jäledat ei saa riigi tasemel õnneks juhtuda," kirjutas Kiisler sotsiaalmeedias.

"Aga mul on hirmus kahju, et kui IRL oma Tallinna valimiskampaanias rääkis, et põhikonflikt on Stolitsa-tüüpi kuritarvitustes, siis paljud ajakirjanikud teatasid: "Igav!"

Nüüd uuritakse tagantjärgi, mis on sellise propagandamasina tegelikud mõjud. Aga kohalik võim on jälle 4ks aastaks trikimeeste käes," lisas Kiisler.