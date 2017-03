Lasnamäe linnaosavalitsus pakkus Valgevenele viisavabadust

Oktoobris käis Valgevenes delegatsioon Lasnamäe linnaosavalitsusest, kes muu hulgas pakkus riigijuhtidele välja ka viisavabadust Eestiga.

"Esiotsa arvasin, et Aas viskab minu üle nalja, aga ei!" ütleb Tallinna linnavolikogu liige Hanno Matto (SDE). Matto palus linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa käest selgitust, mida tehti oktoobris toimunud visiidi käigus Valgevene pealinna Minski Partisanski rajooni.

„Lasnamäe delegatsioon tegi ametlikul kohtumisel Partisanski rajooniga ettepaneku kehtestada viisavabadus Valgevene ja Eesti vahel," vastas Aas ametlikus läkituses. "Partisanski rajooni administratsioon edastas ettepaneku Valgevene presidendile.“

Delegatsiooni moodustasid Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva, vanema asetäitja Jaanus Riibe ja linnaosa avalike suhete nõunik Olga Nigrovskaja.

Aasa sõnul oli kohal ka Eesti suursaadik Valgevenes Merike Kokajev, kes viisavabaduse idee heaks kiitis.

"Eesti suursaadiku sõnul väljendas ta arvamust, et viisalihtsustus aitaks kahe riigi suhetes kaasa turismi ja majanduse edendamisele," täpsustab välisministeerium tagantjärele.

Lasnamäe linnaosavalitsus muidugi kellegagi viisavabadust kehtestada ei saa. Vähe sellest: Schengeni viisaruumi liikmena ei saa sellist otsust eraldi vastu võtta isegi Eesti riik või välisministeerium. Seda tõdeb Delfile saadetud selgituses ka linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas, kuid luges ettepanekut pigem kodanikualgatuseks - vaatamata sellele, et ettepanek esitati ka Valgevene president Lukašenkale.

"Kodanikualgatust ilmutada või isiklikku suhtumist väljendada pole aga keelatud. Riikidevahelised suhted on keerukad, kuid kommunaalteemade tasemel on erinevad Eesti omavalitsused Valgevene partneritega korduvalt ennegi suhelnud," selgitab Aas.

"Lasnamäe linnaosa valitsusel pole tõesti mingeid volitusi viisavabaduse kehtestamiseks. Viisavabadust sai mainitud vestluse käigus, et see lihtsustaks asjaajamist. Teatud arengud Valgevenes praegu sellel suunal toimuvadki, sest Valgevene lubab nüüd ühepoolselt, alates veebruarist Minski lennujaama kaudu sisenejatel riigis viibida viis päeva ilma viisata," täpsustab Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Viisalihtsustuse protsess on Euroopa Liidul Valgevenega seejuures praegu pooleli, ütleb välisministeeriumi pressiesindaja Mariann Sudakov. Läbirääkimisi on peetud aastast 2014. Välisministeerium nõustub, et need läbirääkimised võiksid varsti lõpule jõuda. "Valgevene kodanike ELi reisimise lihtsustamine oleks oluline samm, mis võimaldaks ka Valgevene ühiskonda Euroopale lähendada," selgitab Sudakov.