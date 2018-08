Lasnamäe linnaosa vanem: olukorra halvenemine Raadiku munitsipaalmajades võib olla seotud erakordselt sooja ilmaga

Jufereva sõnul on elanike koosseis Raadiku majades olnud algusest peale kirev ja seal on olnud tavapärasest rohkem väljakutseid nii politsei kui ka päästeameti aadressil.

"Olukorra halvenemise üks põhjustest võib olla seotud erakordselt sooja ilmastikuga, mil inimesed veedavad tavapärasest rohkem aega väljas ning siis ka juhtub rohkem erinevaid intsidente. Tekkinud olukorra põhjuste väljaselgitamiseks ja edasiste tegevuste koordineerimiseks olen augusti lõpuks kutsunud kokku nõupidamise, et arutada Raadiku majade turvalisuse ja kodurahu tagamise temaatikat korrakaitseorganite ja linnaametite esindajatega," ütles Jufereva täna Delfile.

Jufereva sõnul on linnaosavaitsus püüdnud hoida olukorda kontrolli mitmete meetmetega. Näiteks on korraldatud iga-aastaseid perepäevi ja huvitegevuste noorsooprojekt. "Majade omanikfirma Lumi Capital teeb koostööd MTÜ-ga Lasnaidee, et sisustada noorte vaba aega ja kujundada ühtset kogukonna vaimu," ütles Jufereva.

Nädalavahetusel tehtud Delfi reportaažis selgus, et Raadiku munitsipaalkorterites on korralagedus läinud ainult hullemaks, sest lastega perede sekka on üha enam kolinud asotsiaalseid inimesi, sealhulgas endisi vange. Toimuvad rahulikemaid elanikke häirivad öised joomingud õues, politsei väljakutsed ja isegi tulistamised.