Lasnamäe linnaosa vanem lasi teha muusikavideo, kus lõõritatakse miljonist lasnamäelasest! Osav valimispropaganda?

Möödunud reedel postitas Lasnamäe linnaosa valitsus oma Youtube’i kodulehele video "Привет, район!", kus linnaosa valitsuse hoone katusel esineva bändi seas särab tähtlaulja kohal praegune linnaosa vanem Maria Jufereva.

Ilmunud videoklipp liigitati meedia poolt koheselt tulevate KOV-valimiste propaganda alla. Juba varemgi meedias vastuoluliste sõnavõttudega säranud Jufereva pole aga möödanikust end häirida lasknud ning lõõritab koos viie teise bändiliikmega eurolaulu meenutavat viisijuppi, sirutades käsi taeva poole ning andes meile aimu, kui õnnelikuks Lasnamäel elamine ühe inimese teha võib.

Laul räägib üldises võtmes sellest, kui imeline on elu Tallinna ühes suurimas makrorajoonis. Üleminek salmilt refräänile sisaldab endas paljulubavat tulevikunägemust: "120, 120, 120 000 on meid varsti, kuid sajandi pärast juba MILJON!"

Video all on Youtube’is kirjas, et laul ja klipp "Привет, район!" on kingitus kõikidele Lasnamäe elanikele, kes armastavad ja hoiavad oma rajooni. Laulu ja video tegid inimesed, kes on sündinud, elanud ja töötanud Lasnamäel. Laul ja klipp on loodud isiklike vahenditega, ilma linna eelarveta.

Küsides Maria Juferevalt, kui palju selline suurejooneline video maksma võis minna, vastab linnaosa vanem napilt, et 2000 eurot. Kõik vahendid olevat tulnud enda taskust.