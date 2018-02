Lasnamäe kanali kurikamees Urmas astub kohtu ette. Süüdistuse järgi tappis ta raha pärast oma endise elukaaslase, naist enne piinates ja vägistades

Eelistung mõrva, piinamise ja kaasliiklejate ähvardamise asjus toimub järgisel nädalal.

Süüdistuse kohaselt pani 43-aastane Urmas Einroos 5. mail 2016 kell 17 Tallinnas Laagna teelt Võidujooksu tänavale suunduval juurdesõiduteel toime avaliku korra raske rikkumise. Nimelt väljus ta enda sõidukist Kia Sorento ning võttis kaasa kurika, millega hakkas ähvardama teises autos olnud meest. Lisaks ähvardas ta kannatanut tema vara rikkumisega.

Juhtunu uurimiseks alustas Põhja prefektuur kriminaalmenetlust ning mees kuulati kahtlustatavana üle. Kuna kahtlustatav ei olnud varem kriminaalkorras karistatud, siis kohaldati tema suhtes tõkendina elukohast lahkumise keeldu.

Lisaks sellele süüdistatakse meest selles, et 13. augustil 2017 peksis ta piinamise eesmärgil mitme tunni jooksul Tallinnas Vabaduse pst tänaval asuva elumaja korteris naisterahvast, kellega on ta varasemalt lähisuhtes olnud. Menetluse käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et pärast peksmist ja vägistamist viis ta autoga naise Paunkülas asuva veehoidla äärde, kus jätkas naise peksmist ning lõpuks kägistas ta ära. Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalia Miilvee ütles, et uurimisversiooni kohaselt soovis süüdistatav varalist kasu saada. „Meie andmetel on naine mehe kasuks testamendi teinud,“ selgitas prokurör.

Samuti süüdistatakse meest selles, et ta röövis naiselt sularaha ja vääriskiviga kuldsõrmuse.

Süüdistatav viibib kohtu loal vahi all alates 15.08.2017. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo mõrvagrupp. Mehele on esitatud süüdistus kehalises väärkohtlemises, vägistamises, vabaduse võtmises seadusliku aluseta, röövimises, avaliku korra raskes rikkumises ning mõrvas.