Lase püksi: Tartus koondub kaubandus Annelinna, aga moodsa ostlemisega ei kipu kaasnema mugav võimalus keha kergendada

Kuigi kaubandus koondub üha tihedamalt Tartu suurimasse linnaossa, ei kipu moodsa ostlemiskogemusega kaasas käima sama mugav võimalus keha kergendada.

Anne sauna kõrval vanaduspäevi veetva Valentina Permani jaoks on iseenesest iga päeva vürtsitavad käigud kodukohajärgsetesse Maximatesse üha piinarikkamaks muutunud, kirjutab Tartu Ekspress.

Nimelt ei lubata kodust väljumisest alatasa korralikku loteriid korraldava krapsaka ainevahetusega pensionäri ainsaski Annelinna kauplemismekas päästvasse tualettruumi.

Kaupluse poolt vaadates kõlab selgitus lihtsalt, mistõttu pole imestada, et firma teemat lähemalt kommenteerida ei soovi: ühe X-iga Saare ja Anne Maximas polegi külastajatele mõeldud WC-sid ning sellega võiks mõistlik klient lihtsalt arvestada.

“Kõik ei jõua ju koju joosta – mõned käivad poes lastega, teised on minust veel vanemad. Kui ikka äkki on vaja, siis viiendale korrusele ikka ei jookse,” oponeeris Perman, et lähedalasuv elukoht automaatselt veel lunastust ei tõota. “Poes tahavad käia kõik: nii haiged kui terved, nii suured kui väiksed.”

