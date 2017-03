Lapse elu nõudnud liiklusõnnetuse taaslavastus näitab, et ametlikus uurimises on augud

Prokuratuur lõpetas 2015. aastal Tallinnas 13-aastase koolipoisi surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimise, leides, et tegemist oli õnnetusega, kus süüdlane puudub. "Pealtnägija" taaslavastas eksperimendi korras traagilise liiklusõnnetuse ja avastas, et ametlikus uurimise versioonis on augud.

2015. aasta novembris jäi Tallinnas Vabaduse puiestee ülekäigurajal veoauto alla 13-aastane koolipoiss, kes lohises masina all kaasa, kuni hukkus, vahendasid ERR Uudised.

Vandeadvokaat Indrek Sirgi sõnul oli traagilise avarii puhul tegu tüüpolukorraga liikluses - olukord, kus jalakäija ületab rohelise tulega ülekäigurada ja autojuht teeb samas kohas pööret. "Ehk see on täiesti tavaline situatsioon ja kui selles olukorras saab inimene surma, siis on midagi totaalselt valesti läinud, kas on seadusandluses midagi valesti või on keegi nendest liikluses osalejatest väga rängalt eksinud," selgitas ta.

Ehkki juriidiliselt enam edasi kaevata ei saa, on teema nii põhimõtteline ja emotsionaalselt laetud, et Sirk korraldas "Pealtnägija" kaamerate ees sündmuskohal eksperimendi, näitamaks, et ametlikus versioonis on augud.

Katsed näitasid asjaosaliste sõnul, et jah, jalakäijat on kabiinist raske näha, kuid kui ette kummardada – mida veoautojuhilt nõutakse – paistab isegi laps.

"Teine, mis nende eksperimentide käigus minu jaoks välja tuli, on see, et väide, et autojuht ei saanud aru, et ta sõitis inimesest üle, ei ole kindlasti tõene ehk see traagiline tagajärg, et last lohistati 100 meetrit auto all kaasa ja lõpuks sõideti tagumise rattaga ta peast üle, oleks jäänud olemata. Äärmisel juhul oleks jalaluumurd poisil olnud. Siin ongi nüüd see koht, kus tegelikult nii-öelda uurimine jäi nagu peatuma," selgitas Sirk.