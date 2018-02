Lamelle pooldava Taavi Aasa uuel ametiautol on naastrehvid

Taavi Aas on varasematel aastatel abilinnapea ametis olles korduvalt muretsenud, et liiga palju tallinlasi sõidab tänavatel naastrehvidega, mis lõhuvad asfalti ja tekitavad õhku saastavat tolmu.

Aas on öelnud, et Eestis on sellist ilma, kus on vajalikud naastrehvid, vaid paar päeva aastas.

Nüüd on selgunud, et linnapea uue ametiauto hanke tingimustes on määratud, et sellel peavad olema talveks just naastrehvid.

Aas kinnitas Eesti Päevalehele antud intervjuus, et tema sellist valikut teinud ei ole. "Oleksin ma saanud selle valiku juures olla, oleksin öelnud, et jääme lamellide juurde. Ega neid naaste pea siin ilmtingimata alla panema," sõnas ta.

