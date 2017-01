Lambot: lisaks erakondade tänamisele eeldasime, et rahaliste annetustega pälvib sündimuse probleem suuremat tähelepanu

ACE Logistics Groupi omanik Karli Lambot selgitas, et kolmanda lapse toetuse tõstmise eest erakondadele annetuste tegemise üheks põhjuseks oli ka soov sellele teemale tähelepanu tõmmata.

Kaheksa ettevõtjat maksid igaüks SDEle, Keskerakonnale ja IRLile 28 000 eurot ehk kokku 224 000 eurot ja Reformierakonnale 16 000 eurot. Kopsaka rahasummaga toetasid erakondi Karli Lambot, Jaan Tallinn, Heldur Meerits, Margus Linnamäe, Aivar Berzin, Priit Alamäe, Parvel Pruunsild ja Vahur Voll.

"Oleme väiksemas inimeste ringis juba aastaid arutanud Eesti demograafilise olukorraga seonduvat. Sündimus allpool rahvastiku taastootmise taset on Eesti jaoks ilmselt kõige kesksem probleem. Teadusliku sisu ja suuna tõi aruteludesse Parvel Pruunsild, kes finantseeris usaldusväärsete uuringute läbiviimisi," kommenteeris Lambot kaheksa ettevõtja otsust.

"Arvestades rahvastikupüramiidi, on meie ühiskonnal maksimaalselt kümme aastat aega proovida sündimuskõverat muuta, sest maksimaalselt niikaua on parimas lapsesaamise eas laulva revolutsiooni põlvkond. Ja kuna ühiskonna kasv algabki ju pere kolmandast lapsest (paljukõneldud 2,1 last pere kohta on 0-määr), siis just selle piiri ületamist tulebki enim toetada," lisas Lambot.

"Raha ei saa panna kedagi sünnitama, kes lapsi ei soovi – see on selge. Küll aga annab see 500 või enam eurot võimaluse teha teoks oma unistus neil peredel, kes kolmandat või enamat last on soovinud, selle lapse sünni aga puhtalt majanduslikel põhjustel edasi lükanud. Selliseid peresid on Eestis hetkel veel tuhandeid ja kui riik ei toeta neid praegu, on kümne aasta pärast hilja – siis on meil lapsesaamise ealine põlvkond peaaegu kaks korda väiksem. Ka Rein Taagepera on sisuliselt sama ju korduvalt rõhutanud."

"Kokkuvõttes – kui me praegu ühiskonnana ei üritagi demograafilist olukorda muuta, siis kümne aasta pärast pole enam palju teha."

"Rahalised annetused on tänu erakondi, et nad on teema varasemast hoopis otsustavamalt üles võtnud. Eeldasime, et lisaks pälvib rahaliste annetustega sündimuse probleem suuremat tähelepanu. Õnneks on nii ka juhtunud," rõõmustas Lambot.