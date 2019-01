Laine Randjärve töösaaga saab lõpliku punkti. Eesti Kontserdi nõukogu leidis asutusele uue juhi

Mäletatavasti lõppes eelmine katse juht kinnitada pehmelt öeldes äpardumisega. Esiti näitas toonane nõukogu üksmeelselt Laine Randjärvele rohelist tuld, ent siis konkurss tühistati. Randjärv leidis, et temaga käituti ebaõiglaselt, ta palkas isegi juristi. Hiljem ta teatas, et kohtuteele siiski ei asu, kandideerides hoopis taas riigikokku. Nõukogu koosseis aga vahetati kultuuriminister Indrek Saare otsusel aga välja.

Eesti Kontserdi uus nõukogu volitas esimees Toomas Siitanit pidama läbirääkimisi, et leida sihtasutusele uus juhatuse liige. "Alustame läbirääkimisi Kertu Orroga, et sõlmida temaga juhatuse liikme leping. Otsus oli üksmeelne. Valiku puhul sai määravaks see, et Orro on väga hästi kursis Eesti Kontserdi praeguse olukorraga ning tal on valmisolek viia läbi olulisi muudatusi sihtasutuse toimimismudelis ja tegevusplaanis," ütles Eesti Kontserdi nõukogu esimees Toomas Siitan täna.

Orro on töötanud Eesti Kontserdis alates 2010. aastast arendusjuhina ning tema töö on hõlmanud administratiivpoole juhtimist. Alates 2013. aastast on Orro olnud ka Eesti Kontserdi suurima festivali Saaremaa Ooperipäevad tegevprodutsent.

Uue juhatuse liikme ametiaeg algab 1. veebruaril. Nõukogu annab uuele juhatuse liikmele volitused kaheks aastaks.