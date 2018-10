Laine Randjärve tool kõigub. Kas Eesti Kontserdi nõukogu näitab talle homme ust?

Nõukogu koguneb homme kell 9. Lisaks teistele päevakorrapunktidele on kavas rääkida ka Laine Randjärvest ja võimalusest, et konkurss tühistatakse ning alustatakse nullist. Nõukogu esimees Indrek Laul sõnas täna õhtul Delfile, et pikemalt jagatakse kommentaare selles küsimuses homme pärast koosoleku lõppu. Kas on päevakorras, et Randjärv jääb kohast ilma? Laul palus küsimused e-mailile saata, hetkel polnud ta nõus pikemalt kommenteerima. Nõukogu liige Tea Varrak viitas samuti, et täpsemaid vastuseid kuuleb meedia pärast koosolekut. "Sellele teemale vastame homme." Laine Randjärvelt pole Delfil õnnestunud kommentaari saada.

Eesti Kontserdi uus juht peaks teoorias ametisse asuma 1. veebruarist. Laine Randjärv on põhjendanud tööle asumisega viivitamist sooviga mitte katkestada enneaegselt oma riigikogusse kuulumist. Kui ta varem lahkuks, jääks ta ühtlasi ka ilma ligi 21 000 euro suurusest hüvitisest.

Oktoobri keskel ütles Indrek Laul Delfile, et juhi kohale asumisega viivitamine valmistab asutusele olulisi probleeme. Randjärv tahab tööpostil alustada aprilli hakul, ent märtsis ja aprillis kinnitatakse Eesti Kontserdi kahe järgneva hooaja kunstiline plaan ning pannakse paika eelarve prognoos.

Komisjonil ei olnud Laulu sõnul enne otsuse langetamist teada, et Randjärv soovib tööle asuda hiljem. Laul andis mõista, et kui neil oleks algusest peale see teada olnud, poleks Randjärve kasuks võib-olla otsustatud. "Alles konkursi tulemustest teavitamise järel selgusid asjaolud, millest varasem teavitamine oleks võinud mõjutada komisjonis olnud Eesti Kontserdi nõukogu liikmete otsust," märkis ta.