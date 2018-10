Laine Randjärv tõmbas endal Eesti Kontserdis ise vaiba jalge alt jutuga, et ei tohi Venemaal käia?

Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts, kes ka ise nõukogusse kuulub, rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et jäi mulje, et konkurss polnud läbipaistev. Tema sõnutsi oli palju eksitavat infot.

Lisaks tööle asumise kuupäevale, kerkis üles ka idanaabritega seotud teema. Nimelt peaks tulevane juht käima näiteks Peterburis seoses Jaani kirikuga. Randjärv sõnas uudistesaates, et hoiatas nõukogu, et riigikogu liikmena pole tal soovitatud Venemaale sõita. "Ning et ka mõni aeg peale riigikogu liikme staatusest vabanemist oleks soovitatav turvalisuse huvides seal mitte käia."

Madli-Liis Parts viitas, et sellest teavitas Randjärv neid alles pärast konkursi vestlusvooru toimumist ja Randjärvele tulemuste teatamist. "Eksitav informatsioon oli see kindlasti, kuigi aja jooksul selgus, et võib-olla ta ikkagi saaks Venemaaga tööd teha, aga jah, see oli üks nendest eksitavatest informatsioonidest."

Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) on üllatanud väitest, et parlamendisaadik ei või Venemaal käia. Ta selgitas Delfile, et ametikohustusi täites käivad rahvasaadikud seal lähetuse korras - näiteks parlamentide vahelised üritused. "Juhul, kui fraktsioon on rahvasaadiku minekuga päri, ei ole meil ka juhatuse poolt mingeid piiranguid," märkis ta. Ametliku visiidi puhul kaetakse muidugi ka rahvasaadiku kulud. Kui riigikogulane tahab aga näiteks kas või perega minna Moskvasse puhkama ja teatrisse, siis on see enda kulul ja kedagi teavitama ei pea.

Kuuldes, et Randjärv muretseb oma turvalisuse pärast ka siis, mil pole enam rahvasaadik, selgitab Nestor, et selle pärast muretsema ei pea. Pole nn nimekirja riikidest, kuhu minna ei tohi.