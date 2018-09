Laine Randjärv teatas, et riigikogu valimistel ta ei kandideeri! Ta valiti Eesti Kontserdi juhiks

"Armsad sõbrad! Täna on mul teatada üks väga südamelähedane uudis. Kandideerisin Eesti Kontserdi juhiks ja osutusin valituks. Aitüma kõigile, kes mind sellesse ametisse usaldasid," kirjutab Randjärv Facebookis.

Ta ütleb, et jätkab hetkel riigikogus, kuid riigikogu valimistel tuleval kevadel ei kandideeri. "Tänan kõiki oma erakonnakaaslasi! Tänan oma kaasvõitlejaid ja sõpru, kes keerulistel aegadel julgesid ikka õlale patsutada ja julgustada, tunnustada ja innustada," kirjutab ta. Randjärv kuulub Reformierakonda alates 2002. aastast.

Eesti Kontsert saatis pressiteate, kus seisab, et nõukogu esimehe dr. Indrek Laulu sõnul on Eesti Kontsert kontserdielu juhtiv organisatsioon Eestis ning Randjärvel on asutuse arendamiseks tugev visioon. "Saime hea juhi," ütles Laul.

Uue juhi ametiaeg algab 1. veebruarist 2019. Eesti Kontserdi praeguse juhatuse liikme Jüri Leiteni ametiaeg lõppeb tuleva aasta algul ning uueks ametiajaks ta ei kandideerinud.

Varsemalt on Randjärv olnud ametis näiteks ka kultuuriministrina - seda Andrus Ansipi valitsuses 5. aprillist 2007 kuni 6. aprillini 2011.