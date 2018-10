Laine Randjärv palkas end esindama vandeadvokaadi

Mägi-Rohtmets heidab nõukogule ette, et kuigi Randjärv valiti esialgu ühehäälselt Eesti Kontserdi juhiks, ei andnud nõukogu kuni 5. oktoobrini teada töölepingu sõlmimise tingimustest ega kutsunud teda tingimuste kohta ka läbi rääkima. Advokaadi sõnul on riivatud Randjärve õiguseid, sest teda ei kutsutud osalema nõukogu koosolekutel, kus temaga lepingu sõlmimist arutati.

Mägi-Rohtmets väidab, et nõukogu ei väljastanud enne konkursi väljakuulutamist mingeid muid tingimusi peale uuelt juhilt oodatavate oskuste ja kogemuste. Samuti annab ta mõista, et Randjärv polegi teatanud, et saab uuele ametipostile asuda ettenähtust hiljem, vaid lihtsalt uuris, kas selline variant oleks võimalik.

Juba 19. septembril kirjutas Randjärv sotsiaalmeedias, et soovib Eesti Kontserdi juhina asuda tööle pärast oma riigikogu liikme mandaadi lõppemist aprillis. Seega oli Randjärv tööle asumise kuupäevaga juba varakult kursis.

Eesti Kontserdi nõukogu liige Tea Varrak on öelnud, et nõukogu esimees Indrek Laul helistas nõukogu liikmetele sama päeva õhtul, kui nõukogu oli Randjärve kasuks otsustanud, ja küsis, kas sobib, kui Randjärv asub tööle kuu aega hiljem. Seejärel pikenes aeg veel kuu võrra. Varrak märkis ka, et nõukogu andis Indrek Laulule volituse Randjärvega läbirääkimisi pidada.

Advokaat Mägi-Rohtmets väidab, et 22. oktoobril avaldas Randjärv valmisolekut asuda tööle siiski 1. veebruaril ja avaldas soovi osaleda nõukogu koosolekul, et lepingu tingimustes kokku leppida.