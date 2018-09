Laine Randjärv ootab Eesti Kontserdi juhiks asumisega kuu aega, et saada 21 000 eurot riigikogu hüvitist

Randjärv asub järgmisel aastal tööle Eesti Kontserdis. Tema ametiaeg pidi algama 1. veebruaril, aga siin on probleem. Kui riigikogu liige lahkub riigikogust riigiametisse, siis ta hüvitist ei saa. Eesti Kontsert on aga riigiasutus. Seetõttu lükkas Randjärv Eesti Kontserti tööelasumist edasi, et uues ametis alustada peale riigikogust lahkumishüvitise kättesaamist.

Randjärv teatas eile sotsiaalmeedias, et võtab hüvitise häbenemata vastu. "Küsitakse, kas kavatsen selle kuue kuu palga suuruse hüvitise vastu võtta. Suhtun sellesse nii: tegemist on seaduse alusel väljamakstava hüvitisega, mille saavad kõik riigikogu liikmed, kes on olnud ametis vähemalt üks aasta ning lahkuvad riigikogust pärast volituste lõppemist. Mina olen olnud riigikogus kaheksa aastat, enne seda neli aastat minister, kus olin samuti riigikokku valitud mandaadi alusel. Olen oma tööd riigikogus ja valitsuses kõik need 12 aastat südamega teinud, mistõttu võtan seaduse poolt ettenähtud hüvitise vastu."

Randjärv selgitas samuti, miks lükkas ta Eesti Kontserti tööleasumise edasi. "Olen oma kõige esimestes kommentaarides ja vastustes küsimusele uuele tööle asumise kuupäeva osas öelnud kohe alguses, et kokkuleppel Eesti Kontserdi nõukoguga saab see toimuma pärast riigikogu liikme mandaadi lõppemist."