Laine Randjärv ei tahagi enam Eesti Kontserdi juhiks! Randjärv: kandideerin riigikokku

Randjärv sõnas ERRi saates "Otse uudistemajast", et ta ei lähe kultuuriministeeriumi ja Eesti Kontserdi vastu kohtusse, kuna ta ei taha panna uut Eesti Kontserdi nõukogu ebameeldivasse olukorda.

Ta viitas, et praegune olukord on piinlik. "Soovin võimaldada uuel nõukogul lahti harutada juriidiline sasipundar, astun välja sellest inetust poliitilisest mängust." Ta pahandas, et vahepeal keskenduti tema isiku üksikasjalikule materdamisele. Ta märkis, et tegu oli suisa poliitilise spinniga. Kes olid mõjutajad otsuse puhul? Randjärv ütles, et ei soovi öelda. "Mind on palju laimatud, vihjeid, sahinad," märkis ta ja ütles, et see kõik oli vale. "Minu kritiseerijad ei vestelnud minuga otse."

Randjärve meelest oli nõukogu otsus konkurss tühistada täiesti arusaamatu. "Kõik see kirjeldus, mis sellest 24. oktoobri koosoleku protokollis, see pole tõsiseltvõetav," nentis Randjärv. Ta arvab, et otsuse tegemisel lähtuti sahinatest, kuluaarivestlustest ja meediaväljaannetes kirjutatust.

ERR uuris, kas praegune otsus kohtuteest loobuda ja poliitikasse jääda lähtub ka sellest, et hiljuti jõudis avalikkuse ette, et Eesti Kontserdi rahaline seis on kehv. Nimelt ollakse praegu miinuses pea 300 000 euroga. Randjärv ütles, et kindlasti mitte. "Minule meeldivad väljakutsed, mõtlesin selle peale, et palju põnevat teha. Olen tegutseja, uute süsteemide rajaja," viitas ta, et kui ta oleks ametikoha saanud, oleks andnud endast parima.