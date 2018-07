Lahtise turvavööga sõitnud juht tegi avarii, paiskus avatud katuseluugi kaudu autost välja ja sai raskelt vigastada

Täna kella 9.30 paiku sai häirekeskus teate, et Tartu vallas Tabivere-Uhmardu tee 7. kilomeetril juhtus raske liiklusõnnetus, esialgseil andmeil kaotas seal Jeep Grand Cherokee juht, 54-aastane mees, vahetult enne kurvi jõudmist masina üle juhitavuse.

Piirkiirus antud kohas oli kuni 90 km/h. Auto paiskus teelt välja kraavi ning turvavööga kinnitamata juht omakorda ilmselt auto katuseluugi kaudu masinast välja. Ta leiti avariilisest autost eemal, maas teadvuseta lebamas ja viidi raskes seisus haiglasse. Mees oli autos üksinda.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et politsei on sama autojuhi korduvalt tabanud mootorsõiduki roolist ajal, mil ta oli alkoholi tarvitanud. „Kas selle avarii põhjuseid võib otsida ebaselgest peast või oli mees kaine, seda selgitatakse ekspertiisis,“ sõnas ta.

Operatiivjuht lisas, et vaatamata meedikute pingutustele võib turvavöö kasutamata jätmine nõuda selle mehe elu. „Tema vigastused on eluohtlikud ning autost väljapaiskumist ja raskemaid tagajärgi saanuks turvavööd kasutades selgelt vältida,“ toonitas politseinik ning avaldas lootust, et ehk õnnestub meedikutel mehe elu siiski päästa.