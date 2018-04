Lahkus vene õigeusu kirikupea, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius

Täna lahkus 93 aasta vanuses Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku metropoliit Kornelius, teatab Rus.Delfi.

Kornelius (kodanikunimega Vjatšeslav Vassiljevitš Jakobs) sündis 19. juunil 1924 Tallinnas. Ta oli Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eestseisja. Kornelius oli vene õigeusu kiriku kõige vanem piiskop.

Kornelius nimetati 1948. aastal Haapsalu Maarja Magdaleena kiriku esipreestriks. 1951. aastal lõpetas ta kaugõppes Leningaradi Vaimuliku Seminari ja kolis 1951. aastal sünnimaalt Venemaale Volgogradi, kus ta 1957. aastal aktiivse preestritöö tagajärjel vangi mõisteti. Pärast vabanemist 1960. aastal naases Kornelius Eestisse, kus jätkas vaimulikuna. Peapiiksop sai temast 1995. aastal.

Kornelius on öelnud, et unistab Eestist, kus inimestevaheline suhtlus toetuks armastusele. "Et ei oleks sellist suhtumist, et ah, see on ju venelane! Või ah, see on ju eestlane!" rääkis Kornelius tänavu märtsis Maalehele antud intervjuus. Ka on lahkunud kirikupea seisnud selle eest, et Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirikus kõlaks slaavi keelte kõrval teenistustel ka eesti keel.