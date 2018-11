Lahkunud on emakeeleõpetaja, õppejõud ja literaat Priit Kruus

Pühapäeval lahkus meie hulgast õpetaja, õpikute autor, kirjandustegelane ja õppejõud Priit Kruus (3.12.1981 – 25.11.2018).

Omaenda emakeele õpetajaks olemise kogemuse kaudu tõstatas Kruus olulisi küsimusi mononäidendis „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine. Kuidas saada heaks õpetajaks?“, mis tõi saalidesse tuhandeid inimesi üle maa.

Kruus oli tegev ka kirjandusmaailmas, ta oli üks ajakirja Värske Rõhk asutajaid ja selle peatoimetaja. Hiljuti kaitses Kruus Tallinna Ülikoolis doktoritöö "Vaikne avangard. Eesti noorkirjanike rühmituste laine ja uue meedia kooslused: Erakkonnast ZA/UM-ini".

Kuigi alles noor mees, on tema õpilased teda nimetanud õpetajaks suure algustähega. Viimastel aastatel oli Kruus tegev Tallinna Ülikoolis õppejõuna ja didaktikuna. Ta on koostanud õpikuid ja võtnud arvukalt sõna haridust puudutavatel teemadel.

"Järgmisel aastal tähistab Tallinna Ülikool 100 aasta möödumist järjepideva õpetajahariduse algusest Tallinnas. Just Priit Kruusi nägi ülikool kõnelemas juubeliaasta suurtel ja tähtsatel sündmustel, juba oli ta lubanud anda oma parima, et õppimine, õpetamine ja õpetajate õpetamine Eestis veelgi suuremasse ausse tõuseks. Priit Kruus enam siiski ei kõnele," on Kruusi kolleegid kirjutanud teda meenutavas järelhüüdes.