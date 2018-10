Lahkuma sunnitud Mustamäe lastekaitse juht ründab väikese Martini peret nüüd avalikkuse ees

Linn tagandas eestkoste protsessi käigus üle aasta turvakodus elanud väikese Martini (nimi muudetud) tädi peret tõrjunud Mustamäe lastekaitse talituse juhataja Monika Reini kuu aega tagasi ametist.

Nüüd on Reini otsustanud selle käigu eest ilmselt kätte maksta, asudes oma abikaasa kaudu Martini tädi peret avalikult mustama, kasutades selleks töö käigus saadud delikaatseid isikuandmeid. Oma jao saavad kättemaksuaktsioonis ka linnajuhid.

Monika Reini soomlasest abikaasa Tapio Reini, kes on ka Eesti elu kajastava SSS-Radio peatoimetaja, saatis reede hilisõhtul välja pressiteate, pealkirjaga "Oluline info väikse Martini kohta - asi kisub kriminaalseks", jagades avalikkusega ohtralt eestkostevaidlusesse mitte puutuvaid delikaatseid isikuandmeid, lisades neile isiklikke hinnanguid ja järeldusi.

Tapio Reini ütles täna hommikul Delfiga kõneledes, et ei soovi üles kerkinud süüdistusi esialgu veel kommenteerida. Ta ütles Delfile, et on parasjagu oma raadiosaatega otse-eetris ning pole seetõttu jõudnud veel olukorraga tutvuda. Selge vastuseta jäi ka otsene küsimus - kas väikese Martini nüüdse kasupere delikaatsete isikuandemte välja toomine pole Tapio Reini hinnangul mitte ebaviisakas ja ebaõiglane. Reini lubas olukorda kommenteerida pärast kõigi asjaoludega tutvumist.

Muuhulgas on Reini kopeerinud seda infot ka väikese Martini juhtumeid kajastavate artiklite kommentaariumisse. Sellega püüab Reini näidata, et Mustamäe lastekaitsjad tegid õigesti, kui soovitasid kohtumenetluse käigus anda väikese Martini võõrale perele lapsendada, sest tema hinnangul pole tädi pere selleks sobiv.