Lähedane: haiglast koju saadetud patsient suri vähem kui tund hiljem

Jaanuaris oli traagiline juhtum Pärnu haiglas, kuhu halva enesetunde tõttu pöördunud 53-aastane mees saadeti pärast mõneks tunniks tilgutite alla panemist lähedase sõnul koju tagasi, kus mees aga vähem kui tund aega hiljem suri.

16. jaanuaril tundis 53-aastane mees end halvasti ja pöördus seetõttu Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonda. „Ei uuritud midagi, pandi kolmeks tunniks tilgutid ja seejärel öeldi otse, et meil on voodikohta vaja, ja saadeti minema,” rääkis mehe lähedane, kelle sõnul suri mees vähem kui tund aega hiljem kodus valudesse. „Abi saamise asemel kaotasime me oma lähedase.”

Hiljem selgus, et mehel oli juba mitu päeva olnud sisemine verejooks. „Kuidas on võimalik, et haiglas ei uuritud, miks inimesel paha on. Inimene nägi väga halb välja ja enesetunne polnud hea,” imestas lähedase kaotanu, kes on hämmeldunud, sest tema andmetel visati patsient voodikoha saamise nimel vaevuste põhjust välja selgitamata haiglast välja.

Haigla ei soovi juhtunut lähemalt kommenteerida, öeldes, et esiteks ei lahenda keeruliste juhtumite avalik arutelu haigla hinnangul asjaosaliste jaoks ühtegi probleemi, ja teiseks võib see panna patsiendid ja nende lähedased ebameeldivasse olukorda, mida nood ei osanud ette näha.

„Kinnitame, et suhtume alati tõsiselt ja sisuliselt patsientide ja nende lähedaste kaebustesse, uurime alati vaidlusküsimuste ja probleemide ilmnemisel juhtunu asjaolusid kaasates vajadusel ka sõltumatu sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni, anname oma pädevuse piires hinnanguid, kavandame parendustegevusi ning püüame alati õppida oma vigadest,” lisas haigla.

Juhtumi osas kommenteeris haigla kommunikatsioonispetsialist Eda Amur lähemalt üksnes voodikohtade vajamise väidet ja kinnitas, et 16. jaanuaril polnud kohtade puudust ei erakorralise meditsiini osakonnas ega haiglas tervikuna. Ta rõhutas ka, et kui on teada, et haige vajab erakorralist abi, siis ei saadeta teda ühestki haiglast ära ka siis, kui voodikohti tõesti puudu on.