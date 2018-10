Läheb külmaks! Soomes oodatakse nädala lõpus tihket lumesadu, Eestis sajab lörtsi

Nädala keskel on veel paar soojemat päeva, ent nädala lõpu poole läheb külmaks ja lund hakkab sadama. Lund on oodata ennekõike Soome keskosas ja lõunas, rannikul sajab lörtsi või vihma. Sadu arvatakse olevat lausa nii tugev, et mõnel väiksemal maanteel võib sõitmine oluliselt raskendatud olla. Siiski ei usu põhjanaabrite meteoroloogid, et lumi lausa maha võiks jääda, õhutemperatuurid püsivad plusspoolel, ainult Lapimaal on oodata külmakraade.

Eestiski nädalavahetusel oodata üsna kehvakest ilma, sajab lörtsi ja vihma, õhutemperatuur langeb mõnel lähimal ööl isegi alla nulli.

Homme öösel on Eesti kohal korraks kõrgrõhuhari. Samal ajal süveneb Lõuna-Skandinaavias juba uus osatsüklon, mis liigub päeval Lääne-Eesti kohale. Öö on valdavalt sajuta, kuid hommikuks jõuab saatele sajuala, mis päeval laieneb üle maa. Sajab vihma, kohati võib sekka tulla ka lörtsi. Öösel puhub mõõdukas läänekaare tuul, päeval pöördub tuul lõunasse ja kagusse ning tugevneb 6-12, rannikul puhanguti 17 m/s, Liivi lahe piirkonnas 10-15, puhanguti 20 m/s, Lääne-Eesti saartel pöördub õhtuks loodesse. Õhutemperatuur öösel 0..+5, rannikul kuni 8, päeval 5..9°C.

Kolmapäeval liigub see tsüklon Läänemerelt üle Baltimade kagusse ja siis itta. Sajab vihma, kohati lörtsi. Tuul pöördub koos tsükloni liikumisega kagust üle põhja loodesse ja on enamasti tugev, rannikualadel tormine, puhangud ulatuvad ajuti 18-22 m/s. Õhutemperatuur öösel 0..+7, päeval +4..+8°C.

Neljapäeval (25.10.) oleme madalrõhuala lääneservas. Öösel sajab kohati, päeval mitmel pool vihma ja sekka võib tulla ka lörtsi. Põhja- ja loodetuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel -2..+3, rannikul kuni +7, päeval 4..8°C.