Lagle Parek: usun, et Kaia Iva juhtimisel saab erakond tagasi oma tavapärase koha paremkonservatiivsel tiival

ERSP asutajaliige ning siseminisetr aastatel 1992-1993 Lagle Parek toetab IRL-i juhiks pürgivat Kaia Iva.

"IRL on seisnud läbi aegade iseseisvuse, julgeoleku ja hariduse eest, langetades Eesti riigile vajalikke otsuseid tegemata seejuures suuri sõnu, seetõttu väärib IRL poliitilisel maastikul paremat kohta. Usun, et Kaia juhtimisel saavutab erakond tagasi oma tavapärase koha paremkonservatiivsel tiival," leiab Parek.

Lagle Pareki toetusavaldus täismahus:

"Avaldan siit, Pirita kloostri rahulike seinte varjust, toetust Kaia Ivale erakonna esimeheks pürgimisel. Usun, et koos Kaia Ivaga on IRL-l lootust toetuse kasvamisele ühiskonnas. IRL vajab täna juhti, kes ei sea iseennast esikohale, vaid Eesti riiki ja oma erakonda, kui maailmavaateliste inimeste meeskonda riigi huvide teenimisel.

Eesti vajab täna rohkem kui varem kainet ja intelligentset konservatiivset jõudu. Meie ümber on segased ajad, rahvusvahelises poliitikas toimuvad sündmused, mida arvasime, et maailmas enam kunagi ei kordu. Me armastame uskuda, et meie riik on turvaline ja jääb maailmas toimuvast puutumata. Just IRL on seisnud läbi aegade iseseisvuse, julgeoleku ja hariduse eest, langetades Eesti riigile vajalikke otsuseid tegemata seejuures suuri sõnu, seetõttu väärib IRL poliitilisel maastikul paremat kohta. Usun, et Kaia juhtimisel saavutab erakond tagasi oma tavapärase koha paremkonservatiivsel tiival.

Toetan Kaiat kandideerimisel, kuna IRL vajab täna tema rahulikku, kainet ja ligimestarmastavat meelt. Sama olulisel kohal on tarkus, töökus, sihikindlus ja nutikus, mida ta on üles näidanud oma varasemates ametites õpetaja, haridusjuhi ja omavalitsusjuhina. Haldusreformi taustal, mida praegu kogu Eesti teeb, tasub meenutada, et just Kaia Iva oli see, kes 10a tagasi ühendas neli omavalitsust valutult ühtseks suureks Türi omavalitsuseks.

Seega on Kaia puhul tegemist eduka omavalitusjuhiga, kes on korduvalt teinud teoks keerukaid ja ebameeldivaid protsesse. Hoolinud ja arvestanud eelkõige inimeste ning ühiskonna vajadustega enda ümber, mitte niivõrd iseendast. Just sellist suhtumist ja oskusi vajab praegu IRL madalseisust väljatulemisel. Selle juures on vaja väljapoole paremini selgitada, sealjuures väsimatult selgitada.

IRL puhul armastatakse rohkem kui teiste erakondade puhul rõhutada poliitiku sugu, justkui konservatiivses erakonnas oleks naisjuht suur erand. See on ülekohtune ja ülepaisutatud, sest poliitmaailmas ongi tervikuna naiste osakaal väike. Olin 23a tagasi ise konservatiivse erakonna esindajana üldse esimene naisminister Eestis, mulle on samas erakonnas järgnenud paljud silmapaistvad naised teistel erakonna juhtivatel positsioonidel. Eesti esimene naissoost president on sellest erakonnast võrsunud. Tean omast käest, et naised võtavad vastutuse hea meelega, kui neid toetatakse. Kutsun siinkohal IRLi liikmeid üles toetama Kaia Iva, sest tulevased ajad nõuavad poliitilisel areenil populaarsuse kõrval eelkõige riigimehelikkust. Üksmeele leidmise, läbirääkimiste ja ka kompromisside tegemise oskusi. Kaia Iva on hooliv konservatiiv, inimene, kellele erakond ja Eesti riik võivad loota".