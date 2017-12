Laevakaitsjad said väljasõiduload kätte, Indiast lahkumisel enam takistust ei ole!

Välisministeerium kinnitas Delfile, et 14 Eesti laevakaitsjat said väljasõiduload kätte ning riigist väljumisel takistust ei ole.

Millal tagasilend toimub, pole veel teada. "Dokumentatsiooni poolelt on nüüd kõik korras ning luba riigist väljuda on olemas" ütles välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots.

Peaminister Jüri Ratas avaldas heameelt, et Indias viibivad Eesti laevakaitsjad on viimaks saanud väljasõiduloa ja asunud koduteele ning neile ja nende lähedastele äärmiselt keeruline olukord on lahenemas.

Ratas tänas välisministeeriumi ja kõiki teisi Eesti ametkondi, kes on enam kui nelja aasta jooksul laevakaitsjate kojusaamise nimel tööd teinud. "Viimaks on ühised pingutused vilja kandnud ning on lootust, et Eesti mehed jõuavad lähiajal oma perekondade juurde. Pole midagi, mida me saaks öelda või teha, et neile kaotatud aastad tagasi anda. Siiski ma loodan, et meestel õnnestub pöörduda peagi tagasi oma igapäevaellu," ütles ta.

India Chennai kohus mõistis enda süüdimõistmise edasi kaevanud laevakaitsjad õigeks eelmise nädala alguses. Laupäeval avaldas kohus kohtuotsuse täisteksti, mis võimaldas kohalikel võimudel menetlusega edasi liikuda ning anda meestele Indiast lahkumiseks väljasõiduloa.

Delfi kirjutas eile, et Eesti 14 laevakaitsja kojutulek seisab viimase instantsi taga, nimelt on meestel vaja saada välismaalaste ametist tempel väljasõiduviisasse. Hotell väljastas eile õhtupoolikul tunnistuse, et mehed seal elavad. Täna saadi ka tempel väljasõiduviisasse ning enam Indiast lahkumisel takistust ei ole.