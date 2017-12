Laevakaitsjad saavad suure tõenäosusega loa Indiast lahkuda, vaja on veel templit väljasõiduviisasse

Eesti 14 laevakaitsja kojutulek seisab hetkel veel viimase instantsi taga, nimelt on meestel vaja saada välismaalaste ametist tempel väljasõiduviisasse.

Välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk ütles Delfile, et kohtumine välismaalaste ametis koos meestega on veel ees ning ilmselt toimub täna pärastlõunal. Kolk ise korra juba käis ametis.

"Tegeleme hetkel igasuguste muude paberitega, mida vaja on. Kui luba jõuab reaalselt välismaalaste ametisse, siis lähen koos Mats Kuuskemaa ja meestega sinna tagasi. Loodan väga, et see juhtub täna," sõnas Kolk.

Peaprokuröriga kinnituas aga täna asekantslerile, et mingeid takistusi tema poolt meeste Eestisse lahkumisele ei ole. Loa riigist lahkuda andis ka osariigi valitsus. Nüüd ongi viimaseks bürokraatlikuks sammuks templi hankimine väljasiduviisasse.

Delfi kirjutas laupäeval, et avalikuks tehtud kohtuotsuse täistekstis pole kirjas, et laevakaitsjad ei tohi Indiast lahkuda. Kokkuvõtvalt sai tõdeda, et laevakaitsjate kojunaasmine ei jää värske kohtuotsuse taha. Ühtegi halba üllatust, milleks oli valmis nii ministeerium kui eestlasi esindanud advokaat, seal polnud. Pigem vastupidi, kõrgem kohus andis prokuratuurile selge signaali, et nende süüdistused olid täiesti alusetud.

Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas selgitas laupäeval, et nüüd sõltub kõik Tamil Nadu ametivõimudest. Kui kiiresti asjad laabuvad ja mis järjekorras tuleb tegutseda, on aga jätkuvalt ebaselge. Belovase sõnul pole seni ka teada, kas riigist lahkumiseks on tarvis ära oodata prokuröri otsus edasikaebamise kohta või mitte.

Pressiesindaja sõnul on kohalikud võimud Chennais viibivale välisministeeriumi asekantslerile Annely Kolgile kinnitanud, et protsessiga minnakse edasi võimalikult kiiresti.

Laevakaitsjate meeskonnast jõudis esimesena koju laevakapten ukrainlane Valentyn Dudnik. Ukraina saatkond taotles Dudniku vabastamist juba enne kohtuotsuse teatavaks tegemist, sest mees on raskelt haige. Dudnik sai väljasõiduloa reedel ja jõudis koju laupäeval.