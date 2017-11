Laevakaitsjad on endiselt vanglas, konsul jõudis nendega kohtuma

Eile ütlesid Eesti laevakaitsjate advokaadid, et mehed võivad India vanglast vabaneda juba täna hommikul sealse aja järgi kell 6. Praeguseks on Chennais juba lõuna, kuid Delfile teadaolevalt on laevakaitsjad endiselt vangistuses.

Eile õhtul jõudis Chennaisse ka konsul Mats Kuuskemaa, kes ühe laevakaitsja, Lauri Aderi ema Maret Veikatile teadaolevalt juba meestega vanglasse kohtuma jõudis.

Laevakaitsjate üks advokaat Subramaniya Adityan ütles eile AFP-le, et mehed võiksid vabaks saada juba täna, pärast seda kui kohtu korraldus vanglaametnikeni jõuab. Teine advokaat, R. Arumuga Ram avaldas eile lootust, et mehed võiksid juba samal päeval välja saada, kuid et kui see see optimistlik plaan ei peaks õnnestuma, siis hiljemalt kell 6 hommikul kohaliku aja järgi peaksid mehed vabad olema.

Veikat kommenteeris advokaatide optimistlikust sõnadega, et sealne "homme" võib tähendada rohkemat kui meie mõistes tavaline.

Eilne ennelõuna tõi uudise, et juba mitu aastat Indias vangis veetnud Eesti laevakaitsjate meeskond on saavutanud olulise kohtuvõidu, nad on kõigist süüdistustest vabastatud.