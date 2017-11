Laevakaitsja ema: uskusin sellesse, et mehed õigeks mõistetakse, välisministeerium tegi väga head tööd

Laevakaitsja Lauri Aderi ema Maret Veikat uskus, et Indias vangistatud laevakaitsjad õigeks mõistetakse. Tema hinnangul on välisministeerium teinud meeste vabastamiseks tublit tööd.

"Mind valdab suur rahulolu, et kõik korda läks. Ma uskusin sellesse. Samas pean möönma, et Eestisse jõudes peavad mehed oma haavadest paranema. Nad peavad elus töö ja sihi leidma ning see pole lihtne. Nende emotsioonid on liikunud taevast põrgusse ja tagasi, emana tean seda.." rääkis Veikat Delfile end vallanud emotsioonidest pärast rõõmsat sõnumit Indiast.

Veikati sõnul saavad mehed suure tõenäosusega juba sel nädalal vanglast välja. Selleks tegi välisministeerium tema hinnangul väga tugevat tööd. "Mulle helistas asekantsler Annely Kolk, kohale on lendamas ka konsul Mats Kuuskemaa. Tean, et ministeerium teeb meeste Eestisse toomiseks tugevat tööd. Veel täna hommikul polnud mul usku, et poisid sel aastal Eestisse naasevad, aga pärast kõnet Kolgiga ma usun sellesse".

Veikati sõnul on väga oluline see, et otsus oli õigeks mõistev. Et polnud tegemist karistuse vähendamisega. "Tõsi, 10. juulil 2014 mõisteti nad samuti kohtus õigeks ja siis kaebas kohalik politsei otsuse ülemkohtusse, aga ma loodan meie välisministeeriumi tööle ja usun, et seda janti enam ei tule". India prokuratuuril on võimalus otsus edasi kaevata 90 päeva jooksul.

Suur abi ametnikest ja ministrist

"See meeskond, kes praegu poiste heaks tegutses, on väga tubli. Minu isiklik tänu ka ministrile ja kogu tiimile, kellega oleme koos naernud ja nutnud," lisas Veikat.

Veikati sõnul käis kantsler Kolk Indias kaks korda ning tema viimane külaskäik andis meestele palju jõudu. Lähedased on käinud mehi vaatamas kaks korda - 2016. aprillis käis kuus inimest ehk nelja mehe lähedased ja nüüd sel suvel käis Veikat koos teise laevakaitsja ema Leelo Tõnissaarega ning ajakirjanik Krister Kiviga mitu korda vanglas. "Nende kuue külastusega vestlesin oma pojaga vist rohkem, kui terve elu jooksul," usub Veikat.

Suvel mainis Veikat intervjuus Ekspress Meediale, et poeg on heas vormis ja näeb hea välja. "Eeldatavalt on vorm siiani väga hea. Nende päevakavasse kuulub sport, see aitab korras hoida nii keha kui ka hinge. Olen veendunud, et nad näevad sama head välja kui suvel".

India Chennai kohus mõistis aastaid Indis vangis olnud laevakaitsjad õigeks ning rahuldati meeste apellatsioonikaebus, kirjutas Delfi täna.

Välisministeeriumist öeldi Delfile, et positiivne kohtuotsus tõesti tehti ning otsus puudutab kõiki 35 laevakaitsjat. 14 Eesti kodanikust laevakaitsjat peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris ning on sellest ajast alates läbinud mitu kohtuastet.

Konsul sõidab Chennaisse täna õhtul, et meestega esimesel võimalusel kohtuda. Advokaatidelt saadud info kohaselt on India prokuratuuril võimalus otsus edasi kaevata 90 päeva jooksul.

"Mul on väga hea meel, et kohus rahuldas laevakaitsjate apellatsioonikaebuse, mida oleme oodanud väga kaua," ütles välisminister Sven Mikser.

"Kindlasti on see rõõmustav uudis nii laevakaitsjatele kui ka nende lähedastele ning loodame, et nende jaoks on see erakordselt keeruline olukord nüüd lahenemas. Välisministeerium ja saatkond teevad omalt poolt kõik, et aidata kaasa meeste kiirele naasmisele oma perede juurde," lisas minister.