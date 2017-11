Laevakaitsja ema: meestega on Indias kõik hästi, kuid nende elektroonika on rivist väljas ja kontakti seetõttu keeruline saada

Laevakaitsja Lauri Aderi ema Maret Veikati sõnul on lähedastel meestega raske kontakti saada, sest nende elektroonika on saanud aastatepikkusest tühjalt seismisest niiskes kliimas tugevalt kannatada. Küll aga on praeguseks kindlalt teada, et meestega on kõik hästi.

"Mõnel mehel õnneks telefon või arvuti töötab ja nii on tulnud üksikud teated, et nendega on kõik hästi. Täna kell 11.30 Eesti aja järgi saavad nad kokku välisministeeriumi asekantsler Annely Kolgiga, kes aitab neile otsida soodsama majutuskoha ja asju edasi ajada," sõnas Veikat Delfile.

Oma pojaga Veikat siiani otse suhelda saanud ei ole, on vaid olnud põgus kontakt ühe kindlustusmeeskonna liikmega, kes talle ise helistas. "Tean nüüd kindlalt, et mehed on kindlas kohas, pestud, söönud, mingil määral välja puhanud ja tuju pidi olema külaltki hea".

Kui ööl vastu eilset ei saanud Veikat üldse sõba silmale, siis täna magas ta veidi paremini. "Ega ma täna küll ka väga hästi ei maganud, lootsin, et võetakse kontakti ja kõik seadmed olid mul sees. Samas on arusaadav, et tehnika veab alt - India kliima on väga niiske ja kui elektroonikat aastaid sisse ei lülita, sisi ei pea telefon enam salasõna kinni ja läheb lukku".

Üleile saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris, kirjutas Delfi.

India prokuratuur saab järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsuse edasi kaevata. Sellepärast pole veel selge, millal laevakaitsjad saavad koju sõita. Otsus võib tulla juba ülehomme või ka alles 90 päeva pärast.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises. Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.