Laevakaitsja ema: loodan veel sel aastal oma poega näha

Laevakaitsja Lauri Aderi ema Maret Veikati hinnangul on Eesti välisministeerium teinud India kohtus õigeks mõistetud meeste vabastamiseks tublit tööd.

"Ei saa täpselt prognoosida, millal nad Eestisse pääsevad, kuid usun, et meil on reaalne võimalus veel sel aastal poisse kodus näha," ütles Veikat ERR-ile. "Meile kõigile võib õnne soovida. See on puhtalt välisministeeriumi töö tulemus."

Veikat ütles, et talle andis India Chennai kohtu otsusest telefonitsi teada välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk. Veikati sõnul läheb Chennaisse kohe Eesti konsul Indias ning mõne aja pärast ka Kolk ise.

"Kõigepealt tuleb poisid vanglast välja saada. Ja välisministeerium lubas aidata, et poisid ka koju jõuaksid," rääkis Veikat.

Chennai kohus mõistis õigeks kõik 35 laevakaitsjat, kes olid esitanud apellatsiooni oma süüdimõistmisele. Eesti välisministeeriumi teatel on advokaatidelt saadud info kohaselt India prokuratuuril võimalus otsus edasi kaevata 90 päeva jooksul.