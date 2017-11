Laevakaitsja ema: kui kohtuotsusele eelneval ööl magasin rahulikult, siis täna ei saanud ma hetkekski sõba silmale

Neli aastat tagasi Indias kinni võetud ja eile kohtus õigeks mõistetud laevakaitsja Lauri Aderi ema Maret Veikat ütles, et tunded on viimase ööpäeva jooksul olnud nii intensiivsed, et ööl vastu tänast ei õnnestunud tal hetkegi magada.

"Minu tunded pole muutunud vahepeal nö praktilisemaks. Eilse ja tänase vahe on see, et ööl vastu esmaspäeva magasin rahulikult kogu öö, sest teadsin, et ma ei saa enam midagi muuta ja otsust ei tehta vastu ööd. Emotsioonid võtsid mul hoopis tänaseks une, ma pole üldse maganud," kirjeldas Veikat Delfile oma tundeid, mis valdasid teda pärast 14 Eesti laevakaitsja õigeks mõistvat kohtuotsust.

Veikat usub samas, et küllap järgnevatel öödel jõuab ka magada ning kõik loksub kõik paika. "Arvestades Indiat tuleb kõiki asju rahulikult võtta".

Täna lendab Indiasse ka asekantsler Annely Kolk ning hakkab asju ajama koos Briti konsulaadiga. "Mina usun tema võimetesse. Usun, et ta suudab kohaliku prokuratuuri panna tõdema, et pole mõtet edasi kaevata ja aitab nendest piinadest," sõnas Veikat.

Pojaga suhelda Veikat veel saanud ei ole, sest mehed olid alles kümmekond minutit tagasi (kella 10.50 paiku) teel majutuskohta. Sõidavad koos konsuliga, kes aitab kätte saada nende isiklikud asjad, mis enne vanglat ära võeti. "Lisaks majutusele antakse neile eeldatavasti antakse natuke ka elamisraha, siis saavad mehed endale osta ka telefonid ja hakata sidet pidama".

Veikat usub, et riik aitab mehi. "Eilsetes intervjuudes välisminister lubas ka toetada".

Loe veel

Eile saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris.

India prokuratuur saab järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsuse edasi kaevata. Sellepärast pole veel selge, millal laevakaitsjad saavad koju sõita. Otsus võib tulla juba ülehomme või ka alles 90 päeva pärast.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises. Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.