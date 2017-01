Laevakaitsja ema: kodumaa on jätnud 14 laevakaitsjat virelema India vanglasse. Süütult. See on suur pettumus!

"Panna sõnadesse, mida tunneb ema, kui ta poeg on võõrriigis süütult kinni hoitud ja vangla betoonile pandud, seda ma ei suuda…" tõdeb aasta eest Indias viieks aastaks vangi mõistetud laevakaitsja ema.

Täpselt aasta tagasi, 2016. aasta 11. jaanuaril seisid Indias Tuticorini kohtu ees 35 laevakaitsjat firmast Seaman Guard Ohio, nende seas 14 Eesti kodanikku, keda süüdistati relvadega riiki sisenemises, vahendab Õhtuleht.

Laevakaitsja Kristo ema Ülle sõnul pole Indiaga sõlmitud vangide üleandmise lepingust tõenäoliselt kasu ning ta on Eesti riigis pettunud. "Kodumaa on jätnud 14 laevakaitsjat virelema India vanglasse. Süütult - see on suur pettumus!"

