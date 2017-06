Laevakaitsja: Eesti riiki ei paista meie inimõigused huvitavat

Indias aastateks trellide taha saadetud laevakaitsja Lauri Ader sõnas Õhtulehele, et Eesti riiki ei paista nende inimõigused ja aus kohtupidamine üldse huvitavat.

Juuni alguses käis Eesti konsul Indias laevakaitsjatel vanglas külas ja temalt küsiti kohtuasjade kohta, kuid vastuses räägiti neile hoopis olmetingimustest.

Siiski paistab olevat vähemalt üks ametnik, kes on kursis mehi puudutava kohtuasjaga ja sellega tegeleb. Selleks on välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk.

"Oleme kindlad, kuid ei saa kinnitada, et proua Kolk teab, et oleme süütud ning on teinud meie heaks kõik, mis tema võimuses on olnud," sõnas Ader.

Loe täispikka lugu Õhtulehest!