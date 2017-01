Laevafirmad selgitavad neljapäeval rekordlainetega merele minekut: kui laeva juhtimine on heades kätes, pole midagi karta

Laevafirmade esindajate kinnitusel ei olnud neljapäeval rekordiliste lainetega merel olevate laevade reisijad ohus. Otsuse merele minemise või mitteminemise kohta võtab alati vastu kapten ning ta teeb seda toetudes kogemusele ning eelnevalt kogutud andmetele ja prognoosidele, teatasid ettevõtted.

Estonia katastroofi uurinud ekspert, Soome Keskkonnakeskuse juhtivuurija Kai Myrberg pidas Soome meediale antud intervjuus arusaamatuks, et laevad sõitsid ööl vastu neljapäeva Läänemerel ohtliku rekordilise lainetusega.

„Mind paneb imestama, kuidas laevafirmad söandasid merele minna, kuigi torm oli ette ennustatud. Ilmateenistus ennustas tormi ja ikkagi läksid suured laevafirmad sinna merele inimeste eludega riskima. See on minu arvates arusaamatu,“ ütles Myrberg.

Myrberg tuletas meelde, et Estonia uppumisööl olid lained sellenädalase talvetormiga võrreldes lapsemäng.

Viking Line`i laevastiku kapten Dan Roberts rääkis Delfile teemat kommenteerides, et laevad valmistatakse alati enne reisi ette, eriti siis, kui tegu on tugevate tuulte ja tormise merega. Tema sõnul jälgitakse ilmastikuolusid ka laevas jooksvalt.

"Laevad on ka siis merekõlbulikud, kui tingimused on karmid. Reisijad võivad tunda ennast ebamugavalt, aga ohutus ei ole kuidagi ohustatud," rääkis Roberts.

Loe veel

Rääkides konkreetsest päevast ehk neljapäevast, ütles kapten, et ilmastikuolud olid karmid, aga mitte ekstreemsed. "Kui laeva juhtimine on heades kätes, marsuut planeeritud ja kiirus vastavalt oludele, võib merele minna," lisas Roberts. Tema kinnitusel on laevade konstruktsioon tugev ning kui laeva juhtimine on heades kätes, pole midagi karta.

Viking Line`i laevastiku kapten ütles ka, et tavaliselt meie vetes pole sellised tingimusi, et Vikingi laevadega merele minna ei saaks. "Aga kui ilmaprognoos oleks selline, et on suur risk minna merele või navigeerida sadamas, siis tuleks jääda ankrusse. Igat reisi tuleks eraldi hinnata ja arvestada sealjuures riske. On olnud ka juhtumeid, kui reise ilmaolude tõttu ära jäetakse," kõneles kapten.

Tallinki pressiesindaja Luulea Lääne ütles Delfile, et lõpliku otsuse reisi toimumise kohta teeb alati kapten, kes võtab aluseks ilmastikuolud, laeva sõiduomadused ja marsruudi ning need otsused ei kuulu ettevõtte poolt vaidlustamisele.

"Meie usaldame oma pädevaid ja kogenuid kapteneid ja meeskondi ning kaasaegset ja turvalist laevastikku, mis on ehitatud just Läänemere olusid silmas pidades. Kindlasti ei riski meie ettevõte ega kaptenid kunagi ühegi reisija ega meeskonnaliikme elu või tervisega," ütles Lääne.

Ta lisas, et nimetatud tormile eelnenud päeval reisiks ettevalmistamisel ja ööl rakendati mitmeid meetmeid raskete ilmastikuoludega arvestamiseks nagu tavapärasest erineva kiiruse ja marsruudiga navigeerimine, hilisemad väljumised ja Ahvenamaa sadamate vältimine.

Pikaaegne laevakapten, kes ka Tallinkis töötanud, ütles Delfile samuti, et nende laevadega sõidavad professionaalid ning kui kaptenitele oleks tundunud, et laeval on ohtlik väljuda, siis oleks merereis ära jäetud.

"Nende pärast ei tasu küll pead valutada, nad teavad, mis otsuseid nad teevad," lisas kapten.