Ladõnskaja vastus EPL-i teravale repliigile: kampaania sarnanemine on erakonna teadlik valik, korruptsioon pole linnavalitsusest kuhugi kadunud

EPL-i repliigile, kus kritiseeriti IRL-i linnapeakandidaadi kampaania sarnasust tänaseks erakonnast lahkunud Eerik-Niiles Krossi omale, andis erakonna poolt vastuse IRL-i aseesimees Viktoria Ladõnskaja.

„Vaadates seda, mida tänane EPL on kirjutanud: osaliselt võib nõustuda sellega, et IRL kampaania meenutab eelmist korruptsioonivastast kampaaniat ja see on erakonna teadlik valik.

Miks? Mille üle üldse imestatakse, kui probleem on alles, korruptsioon ei ole linnavalitsusest kuhugi kadunud. Meie sõnum on hästi selge. Meie erakonna poolt vaadates ei ole see olukord aktsepteeritav.

Raivo Aeg endise politsei- ja KaPo direktorina on ainuke linnapeakandidaat, kes päriselt võib sel teemal sõna võtta. Ei Taavi Aas, Kristen Michal ega Rainer Vakra suuda seda välja mängida, ammugi välja juurida. Võrreldes eelmise korraga on täna tõendid korruptsioonist linnavalitsuses olemas. Veelgi enam, kohtuprotsessid käivad.

IRL sõnum kampaanias on lihtne ja selge: korruptsioon ja raiskamine tuleb lõpetada. Värske aseesimehena ütlen, et seekord on meie kampaania vähemkulukas, sest me mõtleme erakonna ja maksumaksja raha peale. IRL ei kavatse üle kulutada. Teeme kampaaniat teistsuguste vahenditega ja juhime tähelepanu probleemile teistmoodi.“