Ladõnskaja kutsub Pevkurit IRLi üle hüppama: on näha, et Kristen pole mitte midagi unustanud ja üsna varsti tõrjutakse Sind kõrvale

Reformierakonna sisetüli erakonna esimees Hanno Pevkuri ja Kristen Michali vahel sai uue pöörde täna, kui IRLi liige Viktoria Ladõnskaja kutsus Pevkurit IRLi üle hüppama.

"Vaatasin tänast Postimeest, kus on kirjeldatud Michali ja Pevkuri tüli. Pärast eelmist nädalat ja paari särtsakat tsitaati polnud selline pinge enam mingi saladus," kirjutas Ladõnskaja Facebookis.

"Minul aga tuli meelde, et alles sel aastal kutsus hea Hanno rahuolematuid IRLikaid meedia kaudu enda erakonda. Olen samuti suuremeelne. Hea Hanno Pevkur, usun et praegu Sul oma erakonnas polegi lihtne olla. On näha, et Kristen pole mitte midagi unustanud ja üsna varsti tõrjutakse Sind kõrvale. Oma kõnedes ja esinemistes oled Sa mitu korda selgelt näidanud, et oled konservatiivide poole liikuv ja parempoolne ausameelne inimene. Heast tahtest kutsun Sind oma erakonda," lisas Ladõnskaja.