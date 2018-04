Läbimatud kruusateed: riik lubab järgmistel aastatel lisaraha ja paremat hooldust

Kevadine sula on muutnud Kagu-Eesti riigimaanteed kohati läbimatuks ning seda tunnistavad ka maanteeamet ja majandusministeerium. Teehoiukava muudatusega saavad kruusateed järgmiseks neljaks aastaks hoolduseks kuus miljonit eurot juurde.

Kevadine kruusateede lagunemine, mis on muutnud Kagu-Eesti teid läbimatuks, on toonud kaasa elanike pahameele teehoolduse pärast, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Viimastel aastatel, kui on väga vesised suved ja ka sügised ja kevaded olnud, paraku see niimoodi on, et kruusateed on meil kevadeks halvemas seisukorras kui tavaliselt. Ka kogu teedevõrk on väga tihe Lõuna-Eestis ja sealt ka tuleb see, et teid on seal rohkem ja liiklust on seal vähem, kahjuks ei jõua ka katteid igalepoole ehitada," selgitas maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus.

Tänavu kulub teetöödeks rohkem raha kui mullu, samas krusaateedele on raha jäetud tänavuseks aastaks tunduvalt vähem.

Kokku kulub tänavu teetöödeks 184 miljonit eurot, mida on ligi 45 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Eestis on kokku 4700 kilomeetrit kruusateid ja kui mullu remonditi neist maanteeameti andmetel 313 kilomeetrit, siis tänavu on kavas korrastada 286 kilomeetrit teed. Kõvakatte sai kruusateedest eelmisel aastal 135, tänavu vaid 80 kilomeetrit.

Pikemalt saab lugeda ERRi uudisteportaalist.