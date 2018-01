Laaneots Trumpi julgeolekunõukogu liikme mõttest: seda pole tarvis tõsiselt võtta

Erukindral ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Laaneots ütles kommentaariks Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi julgeolekunõukogu liikme mõttele Venemaa presidendile Vladimir Putinile meeldimiseks USA väed Baltimaadest ja Ida-Euroopast tagasi tõmmata, et seda pole tarvis tõsiselt võtta.

"Kõigepealt – ärme teeme sääsest elevanti. Tegemist on ühe USA rahvusliku julgeoleku nõukogu liikme Kevin Harringtoni isikliku arvamusega, mida ta väljendas aasta tagasi," ütles Laaneots Delfile. "See ei leidnud toetust rahvusliku julgeoleku nõukogus ja ilmselt ei jõudnud ka USA presidendini," lisas ta.

Harrington kuulub Laaneotsa sõnul Venemaa sõprade hulka ilmselt eelkõige kommertshuve silmas pidades, olles pea täielik võhik julgeoleku poliitika valdkonnas.

"Valgest majast pole aasta jooksul tulnud ühtki signaali, mis viitaks selle ettepaneku arutamisele presidendi juures. Vastupidi – riigikogu riigikaitsekomisjon oli möödunud detsembris ametlikul visiidil USA-s, kus meile kinnitati nii Kongressi Esindajatekojas kui ka Senatis täielikku toetust Balti riikidele ja Ida-Euroopale tervikuna," rõhutas Laaneots.

Seda kinnitab tema sõnul ka president Trumpi poolt möödunud detsembris kinnitatud 4,7 miljardi dollari suurune abi Euroopale kaitsevõimekuse suurendamise kiirendamiseks.

"Eesti, Läti ja Leedu saavad sel aastal tagastamatu abina 100 miljonit dollarit oma kaitsejõudude arendamiseks, mis jagatakse võrdselt kolme riigi vahel. Ka sel aastal jätkub USA vägede juurdevool Euroopasse, eelkõige selle idapoolsete riikide julgeoleku tagamiseks," märkis Laaneots.

USA uudistesait The Daily Beast kirjutab, et USA president Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu liige käis mullu välja mõtte, et Putini-Venemaale meeldimiseks võiks USA väed Ida-Euroopast välja viia.

Mõte, et USA peaks "Venemaaga uue suhte loomise huvides oma huvid ümber piiritlema" saabus lauale peagi pärast Trumpi presidendiks saamist ehk 2017. aasta veebruaris.

Seda väidavad kaks endist valitsuse töötajat, kellest üks väidab, et kuulis seda strateegilise planeerimise osakonna juhtivtöötajalt Kevin Harringtonilt.