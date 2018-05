Läänemere sadamad jäävad hüljatud püügiriistade vastuvõtmisega jänni

Vaid umbes pooled Läänemere sadamatest suudavad vastu võtta ja käidelda hüljatud ja merest kokku kogutud püügiriistu.

Sellisele järeldusele jõuti nelja Läänemereriigi, sh Eesti, sadamate vastuvõtuseadmete uuringu käigus. Hüljatud võrkude käitlemist eraldi hinnates on suutlikkus veelgi väiksem.

Uuringuga selgitati välja Saksamaa, Poola, Rootsi ja Eesti kokku 50 sadama võimekus võtta vastu ja käidelda hüljatud kalapüügiriistu ning oma aja ära elanud kalapüügivarustust.

Tulemused näitavad, et umbes pooltes sadamates pole nõuetekohaseks jäätmekäitluseks piisavalt konteinereid. Sageli on vaid üks konteiner kõigi jäätmeliikide jaoks ja puudub igasugune võimalus kalapüügivarustust sortida.

Saksamaa ja Poola sadamate üldine võimekus jäätmekäitlust korraldada ja püügiriistu liigiti koguda on parem kui Rootsi ja Eesti sadamatel.

„Eestis on sadamaregistri andmetel 221 sadamat, neist vaid 23-s võetakse vastu jäätmeid. Ometi on sadamapidajatel kohustus laevadelt ja muudelt veesõidukitelt tulevaid jäätmeid vastu võtta,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

„Hüljatud kalapüügivahendid on mereprügi, millest seni on võrdlemisi vähe räägitud. See, et tegemist on kalastamiseks kasutatava vahendiga, ei tähenda automaatselt, et see peaks oma eluaja märjas hauas lõpetama. Ka selle prügi jaoks on koht ning võimalus saada taaskasutatud.