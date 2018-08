Läänemaa ja Võrumaa piirkonnad esitasid Keskerakonna juhi kandidaadiks Ratase

Läänemaa piirkonna esimees Jaanus Karilaid ütles, et Ratase valitsuse juhtimisel on Eesti riik senisest enam panustanud julgeolekusse, kohalikud omavalitsused on muutunud elujõulisemaks ning majandus on elavnenud. "Ratas on Eestile hea peaminister ning erakonnale võimekas juht," ütles Karilaid.

Keskerakonna Võrumaa piirkonna esimehe Anneli Oti sõnul on piirkonna juhatus ühtsel seisukohal, et Jüri Ratas on tugev juht, kes on teinud oma tööd nii peaministri kui ka erakonna esimehena suure pühendumisega ning kindlasti peaks seda tööd ka jätkama.

„Tänane valitsus hoolib regionaalpoliitikast ning üheks näiteks saame siin tuua Kagu-Eesti programmile 3,2 miljoni euro suuruse rahastuse leidmise,“ ütles Ott. „Meie inimestele on tähtis, et valitsus toetab maaelu, sh põllumehi, ning eraldatakse toetus põuakahjudega toimetulekuks. Hästi käivitunud tasuta ühistransport on Võrumaal kasvatanud sõitjate hulka viiendiku võrra.“

Oti sõnul on positiivne muutus ka omavalitsuste kasvanud tulubaas ning maksureform jätab suurele hulgale inimestele igakuiselt rohkem raha kätte.

Lisaks esimehele andsid piirkonnad teada ka oma toetusest erakonna juhatusse kandideerijatele.