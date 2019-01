Lääne-Tallinna Keskhaigla ootab ravikindlustamata naisi tasuta sõeluuringutele

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad ühed kõrgemad Euroopas ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse tagajärjel sureb 70 naist. Euroopas haigestub emakakaelavähki igal aastal ligi 60 000 ja sureb 30 000 naist aastas.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder tõdes, et õigeaegselt avastatuna on haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. „Sõeluuringud on üks tõhusamaid vähiennetuse võimalusi, kuid kahjuks tuleb nentida, et sõeluuringus osalemine on Eestis madal. Üheks madala osalusmäära põhjuseks on asjaolu, et ravikindlustuseta inimestele Eestis sõeluuringus osalemist riigi poolt ei hüvitata, mistõttu on mul siiralt hea meel, et järgmisel nädalal saavad tasuta uuringutele tulla ka ravikindlustamata inimesed,“ sõnas Mölder. „Võimalik, et tänu sellele saavad arstid päästa kellegi elu, kui leiavad ja ravivad õigeaegselt vähieelseid muutusi.“

Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Piret Veerus paneb naistele südamele, et just tänu regulaarsele kontrollile on võimalik avastada vähieelsed muutused varakult ja ennetada emakakaelavähi väljakujunemist. „Ravikindlustuse puudumise tõttu lükatakse arsti juurde minekut sageli mitmeid aastaid edasi, kuni võib olla juba pöördumatult hilja. Seekordne emakakaelavähi ennetusnädal annab ravikindlustamata naistele aga väga hea võimaluse tulla end täiesti tasuta kontrollima.“