Laagna teel peetakse lillepidu, liiklus on kella kaheni kinni

Täna, lastekaitsepäeval toimub Laagna tee eraldusriba haljasalal Tallinna laste ja noorte lillepidu, mille tõttu on Laagna teel kella 10 kuni 14 liiklus suletud.

Seoses lillepeoga on liiklus suletud piki Laagna teed Gonsiori tänava ristmikust kuni Kärberi tänava ristmikuni ajavahemikul kell 10–14, teatas Raepress.

Liinibussidele on kummaski suunas avatud üks parempoolne sõidurada ja piirkiirus on 30 km/h. Laste ja noorte lillepeo ajal toimub tavapärane liiklus Laagna tee sildadel ja kvartalisisestel tänavatel. Korraldajad paluvad liiklejatelt mõistvat suhtumist ja soovitavad kuni kella kaheni vältida Laagna tee piirkonda.

Laste ja noorte lillepidu avati kell 10.45 Laagna tee ohutussaarel. Lillepidu toimub Laagna tee eraldusriba haljasalal, kus kolmeteistkümne pealinna õppeasutuse noored rajavad ühtekokku 38 sümboolset tarkuseterakujulist peenart. Lillepeo avavad kell 10.45 Sabatähe bussipeatuse juures pidulikult linnavalitsuse ja linnaosa esindajad. Pärast tseremoonia lõppu kell 11 algab istutustöö, mis kestab kuni kella 12.30-ni.

Lillepeo lõputseremoonia toimub Tondiloo pargis kell 13. Koolide esindajad saavad tänukirja ja auhinna, millele järgneb elektroonilise muusika duo Púr Múdd (laulja Joonas Alvre ja instrumentalist Oliver Rõõmus) kontsert.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et lillepeo eesmärgiks ei ole pelgalt ainult linnaruumi ilmestamine. „Praktiline kogemus lillepeenraid rajada on lastele-noortele osa loodus- ja keskkonnakasvatusest, eelnevalt on õpilased koolis läbinud ka taimede istutamise koolituse,“ rääkis Kõlvart. „Kindlasti mõistavad lapsed oma kätetööd kõrgelt hinnata ning seeläbi osatakse nii ümbritsevat keskkonda märgata kui ka sellesse hoolivalt suhtuda.“

Tänavu rajatakse uued istutusalad Laagna tee eraldusriba haljasalale. 4150 ruutmeetri suurune ja 6,2 kilomeetri pikkune istutusala jaguneb 38 peenraks. Tänavu oodatakse Laagna teele ligi 800 osalejat 13 õppeasutusest, sh üheksa Lasnamäe, kahe Kesklinna kooli ja kahe kutsekooli õpilased ja õpetajad, lisaks vabatahtlikud linnatöötajad.

Lillepeol istutatakse 1023 kollast, 1302 roosat ja 1023 punast roosi; püsililledest kurereha Rozanne 7068 tükki, kukeharja Herbstfreude 2394 tükki, fasseni naistenõgest Walkers Low 6498 tükki. Sügisel istutatakse ka sibullilli: 18 300 hüatsindi sibulat, 68 400 krookuse sibulat ja 22 000 nartsissi sibulat.

Pärast avatseremooniat istutavad linnavalitsuse liikmed, linnaosavanem ja linnavolikogu liikmed viis pihlakat avatseremoonia platsi kõrval.