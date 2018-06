Kuvatõmmis

Ega algoritm ikka inimese vastu saa, võib tõdeda, sisestades Google'i otsinguauku sõna "Läti". Miskipärast arvab otsingugigant, et meie head lõunanaabrid koonduvad ühtseks riigiks just muistse Okupatsiooni-Läti lipu all.