KUVATÕMMIS | Edgar Savisaare Facebooki konto kaaperdanud Türgi häkker Ali nõuab lunaraha, Savisaar maksta ei kavatse

Edgar Savisaare Facebooki konto üle võtnud Türgi häkker nõuab poliitikult 800 dollarit lunaraha.

Kriminaaluurimise all oleva endise Tallinna linnapea, tipp-poliitiku Edgar Savisaare Facebooki konto ei ole juuli algusest saati olnud aktiivne. Savisaare abilise ja nõuniku Andres-Marius Rosenblatti sõnul on kontole sisse häkitud. "Selle taga on üks Türgi häkker Abdelrahman Ali. Türklane on nõus konto tagasi andma, kui ta saab 800 dollarit. Loomulikult seda me ei tee," sõnas Rosenblatt.

Oma kontole logides avaneb Savisaarel järgmine pilt:

Kuvatõmmis Foto: erakogu

Tõenäoliselt tehakse poliitikule uus Facebooki konto. Edgar Savisaar on nördinud kadunud jäädvustuste pärast. "Kahju on arhiivist, mida ei ole võimalik tagasi saada," ütles Savisaar teemat kommenteerides.

Läbi aastate sotsiaalmeedias erinevate sõnavõttudega esinev Savisaar on oma Facebooki seinal jaganud seisukohti nii linnajuhtimise teemadel kui kommenteerinud isiklikku terviseseisundit. Nüüd on tema mõtted jäljetult internetisügavusse kadunud.

Vahetult pärast juhtumit spekuleeriti, ehk on tegu Savisaare uue Facebooki platvormi ettevalmistusega kohalikeks valimisteks.