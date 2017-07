KUVATÕMMIS | Edgar Savisaare Facebooki konto kaaperdanud Türgi häkker Ali nõuab lunaraha, Savisaar maksta ei kavatse

Edgar Savisaare Facebooki konto üle võtnud Türgi häkker nõuab poliitikult 800 dollarit lunaraha.

Kriminaaluurimise all oleva endise Tallinna linnapea, tipp-poliitiku Edgar Savisaare Facebooki konto ei ole juuli algusest saati olnud aktiivne. Savisaare abilise ja nõuniku Andres-Marius Rosenblatti sõnul on kontole sisse häkitud. "Selle taga on üks Türgi häkker Abdelrahman Ali. Türklane on nõus konto tagasi andma, kui ta saab 800 dollarit. Loomulikult seda me ei tee," sõnas Rosenblatt.

Oma kontole logides avaneb Savisaarel järgmine pilt:

Kuvatõmmis Foto: erakogu

Veebikonstaabel Maarja Punak selgitas, et eelpool nähtud vaatepilt avaneb siis, kui häkker on muutnud ära konto nime. Punaku sõnul on Edgar Savisaare konto välismaalastele ahvatlev, kuna tal on olemas "sinine linnuke" ehk siis tuvastatud konto avaliku elu tegelasele. Samas pole varem Eesti veebikonstaablitele jõudnud teateid, kus välismaa häkker nõuaks oma ohvrilt raha.

"Eestis küsitakse küll kontode tagasisaamise eest ka raha, kuid enamasti need on teismelised, kes on teise endavanuse noore kontole ligi pääsenud ja summa kindlasti nii suur pole," lisas Punak.

Pole teada, kuidas Savisaare konto üle võeti, kuid enamasti saavad taolised sissemuukimised alguse nõrgast paroolist.

Soovitused parooliks Foto: Kuvatõmmis

Veebikonstaabel soovitas inimestel kindlasti üle vaadata oma paroolid ning kasutusele võtta võimalused e-maili turvalisuse tõstmiseks. On levinud, et esmalt võtab häkker üle postkasti ning seejärel selle kaudu ka Facebooki konto. Veebikonstaabel jagas tabelit, mis näitab, kui kiirelt võivad arvutiprogrammid inimese parooli ära arvata. Seetõttu on oluline kasutada vähemalt kaheksa tähemärgi pikkuses paroolis nii suuri kui ka väikeseid tähti ja ka numbreid. Loe täpsemalt, kuidas kaitsta oma meilikontot kaaperdamise eest SIIT.

Tõenäoliselt tehakse poliitikule uus Facebooki konto. Edgar Savisaar on nördinud kadunud jäädvustuste pärast. "Kahju on arhiivist, mida ei ole võimalik tagasi saada," ütles Savisaar teemat kommenteerides.

Läbi aastate sotsiaalmeedias erinevate sõnavõttudega esinev Savisaar on oma Facebooki seinal jaganud seisukohti nii linnajuhtimise teemadel kui kommenteerinud isiklikku terviseseisundit. Nüüd on tema mõtted jäljetult internetisügavusse kadunud.

Vahetult pärast juhtumit spekuleeriti, ehk on tegu Savisaare uue Facebooki platvormi ettevalmistusega kohalikeks valimisteks.